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إطلاق شركة مصرية سودانية للإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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شهد ا الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق الركن ميرغني إدريس مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة لوزارة الدفاع السودانية. 

وتختص مذكرة التفاهم بتأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية في مجال مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية المختلفة، وذلك  بحضور  محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون بين مصر والسودان في النواحي الاقتصادية تعاون متميز، ويوجد شراكة وإتفاقيات بين الوزارة وشركة إتجاهات السودانية لتوريد اللحوم وتبادل السلع الغذائية، ويأتى توقيع مذكرة التفاهم بهدف تحقيق التبادل التجاري والأمن الغذائي لشعبى وادي النيل.

وأكد المصيلحي أن تأسيس الشركة المشتركة برأس مال كبير للمضي قدماً لمزيد من التعاون الاقتصادي والتبادل السلعي والتجارى والصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي فى مجال اللحوم والزراعة وكثير من السلع بما يدعم الاقتصاد القومي للبلدين، وأشار المصيلحي الي أن هذا التعاون الاقتصادي هو نتاج عمل جاد وكبير امتد لسنوات.

من جانبه، أعرب  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن سعادته بهذا التعاون، حيث إن تأسيس الشركة يعد حلما تحقق على الارض، مشيرا الى أن التعاون بين شركة جنوب الوادي واتجاهات السودانية بدأ منذ ما يقرب من عام. 

وأكد توفيق على توافر جميع عناصر ومقومات النجاح للشركة الجديدة سواء في التربية الحيوانية او زراعة الأعلاف وصناعة اللحوم والألبان والتجارة والتوزيع، خاصة في ضوء ما تمتلكه السودان من ثروة حيوانية وكذلك موقع شركة جنوب الوادي بتوشكى، ما يفتح الباب أمام الاستثمار في مشروعات أخرى في مجال الإنتاج الزراعي و الحيواني. 

وكشف الفريق أول ركن ميرغني إدريس– مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، أن التعاون بين وزارة التموين وشركة اتجاهات السودانية كان في عام 2014، مشيراً الي أن نجاح التجربة هو ما أدي الي إنشاء الشركة المصرية السودانية لخدمة الشعبين المصري والسوداني، مؤكداً أن التعاون بين البلدين سوف يدخل هذة الشركة الي المنافسة العالمية.

من جانبة أشار  محمد إلياس– السفير السوداني بالقاهرة، الي ان ما يحدث من توقيع إنشاء شركة مصرية سودانية ترجمة حقيقية للتكامل بين مصر والسودان استراتيجياً، مشيراً الي أن إنشاء هذة الشركة سيوسع من القاعدة الانتاجية بين البلدين وكذلك فتح الاسواق التجارية.

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وزارة قطاع الاعمال وزارة التموين الشركة المصرية السودانية الثروة الحيوانية الانتاج الغذائى الانتاج الحيوانى

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