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تعرف على الأندية المنسحبة من بطولة دوري السوبر الأوروبي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلن كلا من إنترميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني إنسحابهما بعد ساعات فقط من انسحاب الأندية الأنجليزية المشاركة في البطولة وهي تشيلسي وليفربول وآرسنال و توتنهام ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وأعلن أتلتيكو مدريد في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت انسحابه من بطولة دوري السوبر الأوروبي (السوبر ليج).

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر, أعلن إنتر ميلان انسحابه بشكل رسمي من البطولة قائلاً:" يؤكد إنتر ميلان أن النادي لم يعد جزءًا من مشروع دوري السوبر الأوروبي, نحن ملتزمون دائمًا بتقديم أفضل تجربة كرة قدم للجماهير, الابتكار والشمول جزء من حمضنا النووي منذ تأسيس النادي, إن مشاركتنا مع جميع أصحاب المصلحة لتحسين صناعة كرة القدم لن تتغير أبداً".

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