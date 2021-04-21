خاص - مدرب الزمالك يرد على الأخبار المتداولة عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي

حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الكروي بنادي الزمالك، على توضيح الأخبار المتداولة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب مباراة الأهلي الأخيرة ببطولة الدوري العام.





وقال " نبيه" في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " : هناك صفحة مزيفة باسمي تنشر الأخبار الكاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي ليس لي أي علاقة لها من قريب أو بعيد".





وأضاف :" سوف اتخذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحة للتوقف عن نشر الأخبار الكاذبة، وأن المسئول عن هذه الصفحة هو نفس الشخص الذي قام بسرقه حسابي الرسمي بموقع تبادل الصور "انسجرام".





وأتم المدرب العام للزمالك :" الصفحة المزيفة على الفيسبوك هي "osama nabih"، أم الصفحة الخاصة بي هي "اسامة نبيه - osama nabih"، وأنا لا اتابع السوشيل ميديا والمواقع منذ فترة طويلة".



