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حقائق صادمة عن سوبر ماريو الحقيقي.. اكتشفها

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لا يعرف البعض أن الراحل "ماريو سيجيل" يكون سوبر ماريو صاحب لعبة الفيديو التي اعتدنا عليها منذ أن كنا صغار، حقائق صادمة عن سوبر ماريو الحقيقي قد تعرفونها لأور مرة عنه.

حقائق صادمة عن سوبر ماريو الحقيقي

كان ماريو أمريكيا من أصول إيطالية حقق نجاحا في قطاع العقارات في ولاية واشنطن.

أجَّر ماريو مخزنا لشركة "ننتيندو أوف أمريكا" التي قررت تسمية بطل لعبة الفيديو المشهورة التي تنتجها باسمه في الثمانينيات من القرن العشرين.

كان الاسم الأصلي للعبة سوبر ماريو "جامب مان" حتى قررت شركة ننتيندو إطلاق اسم شخص على لعبتها الشهيرة.

كان ماريو "حريصا على الابتعاد عن الأضواء فقد أراد أن يُعرف بين الناس بما حققه في حياته الحقيقية".

ترك ماريو سيجيل زوجة وأربعة أبناء وتسعة من الأحفاد، سيظل لقب عائلتهم اسما لأشهر ألعاب الفيديو.

تحتل أحدث نسخة من لعبة سوبر ماريو صدارة الألعاب الأكثر مبيعا على منصة ننتيندو لألعاب الفيديو بمبيعات بلغت 12 نسخة.

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