ما حكم جلوس الصائم مع مدخنين؟.. الإفتاء ترد

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الجلوس بجوار المدخنين أثناء الصيام، نقلًا عن فضائية "إكسترا نيوز".



وقالت دار الإفتاء، إن العبرة بوصول جرم الدخان إلى الحلق مع تعمد ابتلاعه دون أن يكون هناك مشقة في الاحتراز، فيفسد بذلك صومه.



وتابعت: "أما مجرد شم الرائحة المنتشرة في الهواء فلا يفطر الصائم بذلك، لعدم وصولها إلى الحلق عمدًا ولمشقة الاحتراز".

