عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، بالدوري العام.





ويدخل الأهلي اللقاء وهو منتشي بالفوز على الزمالك غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف، وتقليص الفارق بينهم إلى 3 نقاط فقط.





وشهد التشكيل عودة محمد الشناوي إلى التشكيل الأساسي في مركز حراسة المرمى، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ويحل سموحة ضيفًا على الأهلي، مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة بالاسبوع الحادي عشر بالدوري المصري الممتاز.





وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-









حراسة المرمي: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أكرم توفيق-بدر بانون-رامي ربيعة- أيمن أشرف.





وفي خط الوسط: حسين الشحات- عمرو السولية- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة- طاهر محمد طاهر.





وفي الهجوم: محمد شريف.





ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

علي لطفي-سعد سمير-أحمد كوكا-مروان محسن-صلاح محسن-كهربا-وليد سليمان-ناصر ماهر-والتر بواليا.





