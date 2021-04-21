تاريخ مواجهات الفراعنة مع منتخبات مجموعتها في الأولمبياد





أعلن صباح اليوم الأربعاء الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن قرعة المنتخابات في بطولة أولمبياد طوكيو التي قد تم تأجيلها لكي تقام بالصيف الجاري بسبب فيروس كورونا، وجاءت قرعة منتخب مصر بأنه سوف يواجه منتخب الأرجنتين وأسبانيا وأستراليا.





- مواجهات مصر مع منتخب أسبانيا:

واجه المنتخب المصري منتخب أسبانيا عام 1992م في أولمبياد برشلونة حيث سقط المنتخب المصري أمام منتخب أسابنيا بهدفين دون رد أي بنتيجة 0-2 لصالح المنتخب الأسباني، ويوجد مواجهة أخرى لكنها غير رسمية حيث اتفق المنتخبين على إقامة مباراة ودية قبل اللقاءات الرسمية بأولمبياد لندن 2012م وانتهت المباراة لصالح منتخب أسبانيا حيث فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح منتخب مصر أحرزه اللاعب مروان محسن.





- مواجهات مصر مع منتخب الأرجنتين:

واجه منتخب مصر منافسه منتخب الأرجنتين عام 1928م في أولمبياد أمستردام وفاز منتخب الأرجنتين بسداسية نظيفة.





- مواجهات مصر مع منتخب أستراليا:

لم يلتقي منتخب مصر الأوليمبي بمنتخب أستراليا على مدرا تاريخه، وسوف يكون لقائهم الأول هذا العام بأولمبياد طوكيو.





والجدير بالذكر أن منتخب مصر سوف يلتقي بأسبانيا يوم 22 يوليو، ويلتقي بالأرجنتين يوم 25 يوليو، ويلتقي بأستراليا يوم 28 يوليو، وذلك حسب القرعة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



