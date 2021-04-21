Advertisements

أول تعليق من بيراميدز بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
عبر الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق على نكانا الزامبي بهدف دون مقابل والتأهل بشكل رسمي للدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرا إلى أن الفريق قدم مواجهة قوية في ظروف صعبة حيث اللعب نهارا في رمضان، وحقق الفوز والهدف الرئيسي وهو حسم التأهل بغض النظر عن مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني.

شدد المدير الرياضي على أن بيراميدز تواجد في زامبيا من أجل الفوز والتأهل وعبور مرحلة عدم الاتزان التي مر بها الفريق في الفترة الأخيرة محليا وقاريا، واللاعبون تعاهدوا على بذل أقصى جهد من أجل الفوز على نكانا والتأهل للدور التالي، مشيرا إلى أن هدف بيراميدز هو التتويج ببطولة هذا الموسم ويسعى لهذا الهدف في المرحلة المقبلة.

ووجه المدير الرياضي الشكر للسفارة المصرية في زامبيا التي دعمت الفريق وتواجدت معه خلال الرحلة حتى تكلل مجهود بيراميدز بالتأهل للدور الثاني، موضحا أن الفريق سيغلق مؤقتا ملف الكونفدرالية ويركز على الدوري المهم للغاية والذي ما يزال هناك دور بالكامل أمام الفريق للتعويض.

أخبار تهمك

تعرف على خصوم الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ 19 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

أول طلب رسمي من موسيماني بشأن الميركاتو الصيفي للأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على الأندية المنسحبة من بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ 37 دقيقة

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تطورات جديدة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 32 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:11 م

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

03:01 م

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

07:25 م

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

05:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر