رئيس مجلس الشيوخ يُهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.



وقال رئيس مجلس الشيوخ، في نص برقيته، "يطيب لى سيادة الرئيس أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية لسيادتكم بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان تلك المعركة التي كانت بمثابة ملحمة كبري قدمها رجال القوات المسلحة الباسلة على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية في سبيل تحريرها من دنس المحتل".



وأضاف: "أننا في هذه المناسبة الغالية نتقدم لسيادتكم سيادة الريس ولجنودنا البواسل ولكافة أبناء الشعب المصري العظيم بأسمي التهاني بهذه المناسبة الذكية التي تمر علينا عامًا بعد عام لتعطينا العبر والدروس في أهمية التمسك بالعقيدة والإيمان وحسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان فكان النصر العظيم حليفهم بفضل الله".



وتابع رئيس مجلس الشيوخ، "كما ندعوه عز وجل أن يعيد على سيادتكم هذه المناسبة العظيمة دائمًا وانتم بكل خير وسعادة وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ قواتنا المسلحة درعًا قويًا وصرحًا باسلًا حاميًا لدينه ووطنه وأن يعُم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل إخلاصكم وقيادتكم الحكيمة".

