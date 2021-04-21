جمعية الدعوة بالباحة توزع 500 وجبة يومياً لإفطار الصائمين

توزع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة قرابة 500 وجبة إفطار للصائمين يومياً في مختلف الطرقات بالمدينة ومقرات سكنهم, ضمن مشروع أعده المكتب بعنوان "قطوف رمضانية" ليستمر طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الجمعية أنه ينفذ البرنامج مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا, مفيداً أن المكتب وفر ما يقارب 15 ألف وجبة طيلة الشهر يقوم على توزيعها فريق مؤلف من عدد من أبناء المنطقة المتطوعين.