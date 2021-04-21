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حسام حسن يقود تشكيل سموحة أمام الأهلي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي  المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء اليوم  الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري، والتي سوف تقام على استاد "الأهلي وي" بالسلام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

 

خط الدفاع: محمد الترهوني، محمود البدري، محمد حليمو، أطهر الطاهر.

 

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد حمدي، مصطفى فتحي، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي.

 

خط الهجوم: حسام حسن.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد اشرف- محمود عزت-شريف رضا-أحمد حمص-محمد رزق-ديريك نسيبامي-عرفة السيد-رفيق كابو-علي زكي.

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