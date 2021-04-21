أحداث مسلسل أحسن أب الحلقة 8 للفنان علي ربيع





مسلسل أحسن أب الحلقة 8 .. شارك النجم الكوميدي علي ربيع في مسلسلات رمضان 2021، حيث دخل السباق بمسلسله "أحسن أب" والذي نال إعجاب الكثيرين.





مسلسل أحسن أب الحلقة 8





وتصدر مسلسل أحسن أب الحلقة 8 تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب عرض ثامن حلقاته يوم أمس الثلاثاء، حيث تضمنت العديد من التفاصيل والأحداث الشيقة.





أحداث مسلسل أحسن أب الحلقة 8





بدأ مسلسل أحسن أب الحلقة 8 باكتشاف الفنان سامى مغاورى مشاركة ابن الفنان على ربيع في مسابقة أحسن أب دون علمه، الأمر الذى ضغط فيه على صديقه الفنان خالد عليش لإحضاره.





تفاصيل مسلسل أحسن أب الحلقة 8





وطالب مغاوري خلال أحداث مسلسل أحسن أب الحلقة 8 بـ50%، في حال الفوز، لكن يتفق على ربيع مع والده على 20% في حال الفوز بجائزة 300 ألف دولار.





اختبارات مسابقة أحسن أب في الحلقة 8





وأقيمت العديد من الاختبارات في مسلسل أحسن أب الحلقة 8 من أجل الفوز بمسابقة أحسن أب، مثل ألعاب كرة القدم والبينج بونج بين الفنان على ربيع وهشام إسماعيل، وأولادهم، والتي تفوق فيها هشام على ربيع.





اشتعال أحداث الحلقة 8 من أحسن أب





وتسارعت أحداث مسلسل أحسن أب الحلقة 8 حيث تزوج سامى مغاورى جيهان خليل، وحاول تغيير شكله من خلال صبغ شعره، حتى لا تشعر زوجته أنه مثل أبيها كما قالت له سابقاً.





مواعيد عرض مسلسل أحسن أب





يعرض مسلسل أحسن أب يوميا طوال شهر رمضان، على شاشة الحياة في الـ6:30 مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.





أبطال مسلسل أحسن أب





وشارك في ملسل أحسن أب العديد من نجوم الفن والدراما على رأسهم علي ربيع وهاجر أحمد، وأحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين وهو من إخراج معتز التونى.



