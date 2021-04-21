Advertisements

أحداث مسلسل أحسن أب الحلقة 8 للفنان علي ربيع

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:29 م
مسلسل أحسن أب الحلقة 8
مسلسل أحسن أب الحلقة 8
Advertisements

مسلسل أحسن أب الحلقة 8 .. شارك النجم الكوميدي علي ربيع في مسلسلات رمضان 2021، حيث دخل السباق بمسلسله "أحسن أب" والذي نال إعجاب الكثيرين.

مسلسل أحسن أب الحلقة 8

وتصدر مسلسل أحسن أب الحلقة 8 تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب عرض ثامن حلقاته يوم أمس الثلاثاء، حيث تضمنت العديد من التفاصيل والأحداث الشيقة.

أحداث مسلسل أحسن أب الحلقة 8

بدأ مسلسل أحسن أب الحلقة 8 باكتشاف الفنان سامى مغاورى مشاركة ابن الفنان على ربيع في مسابقة أحسن أب دون علمه، الأمر الذى ضغط فيه على صديقه الفنان خالد عليش لإحضاره.

تفاصيل مسلسل أحسن أب الحلقة 8

وطالب مغاوري خلال أحداث مسلسل أحسن أب الحلقة 8 بـ50%، في حال الفوز، لكن يتفق على ربيع مع والده على 20% في حال الفوز بجائزة 300 ألف دولار.

اختبارات مسابقة أحسن أب في الحلقة 8

وأقيمت العديد من الاختبارات في مسلسل أحسن أب الحلقة 8 من أجل الفوز بمسابقة أحسن أب، مثل ألعاب كرة القدم والبينج بونج بين الفنان على ربيع وهشام إسماعيل، وأولادهم، والتي تفوق فيها هشام على ربيع.

اشتعال أحداث الحلقة 8 من أحسن أب

وتسارعت أحداث مسلسل أحسن أب الحلقة 8 حيث تزوج سامى مغاورى جيهان خليل، وحاول تغيير شكله من خلال صبغ شعره، حتى لا تشعر زوجته أنه مثل أبيها كما قالت له سابقاً.

مواعيد عرض مسلسل أحسن أب

يعرض مسلسل أحسن أب يوميا طوال شهر رمضان، على شاشة الحياة في الـ6:30 مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

أبطال مسلسل أحسن أب

وشارك في ملسل أحسن أب العديد من نجوم الفن والدراما على رأسهم علي ربيع وهاجر أحمد، وأحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين وهو من إخراج معتز التونى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل أحسن أب الحلقة 8 تفاصيل مسلسل أحسن أب الحلقة 8 احسن اب أحداث مسلسل أحسن أب الحلقة 8

أخبار تهمك

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على الأندية المنسحبة من بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ 35 دقيقة

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول طلب رسمي من موسيماني بشأن الميركاتو الصيفي للأهلي

منذ ساعة

تعرف على خصوم الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعة و نصف

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

مسلسل "أحسن أب".. مواعيد عرض الحلقة الأولى والقنوات الناقلة

مسلسل "أحسن أب".. مواعيد عرض الحلقة الثانية والقنوات الناقلة

أحسن أب الحلقة 2 .. على ربيع يبحث عن طفل للاشتراك فى مسابقة "أحسن أب"

مواعيد عرض مسلسل أحسن أب لـ"على ربيع" الحلقة 3

تعرف على مواعيد عرض مسلسل "أحسن أب" لـ علي ربيع

مواعيد عرض مسلسل "أحسن أب" لـ علي ربيع والقنوات الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:11 م

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

03:01 م

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

07:25 م

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

05:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر