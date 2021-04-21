تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر بعد تنصيب صلاح قائدًا









أصدر حسام البدري مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، قرارًا بتنصيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قائدًا لمنتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة.





البدري قرر بالاتفاق مع لاعبي المنتخب منح شارة القيادة لمحمد صلاح، وذلك من أجل ضمان الاستقرار في الفترة المقبلة، بعدما حدث جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بخصوص هذا الأمر.





ترتيب قادة منتخب مصر بعد تنصيب محمد صلاح قائدًا





ومن المقرر أن يكون عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز قائداً للمنتخب المصري، إذا تم ضمه، في حال غاب محمد صلاح، ثم يأتي بعد ذلك عمرو السولية لاعب الأهلي، وبعده أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، ثم محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي.





جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، يستعد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر لها في شهر يونيو المقبل.



