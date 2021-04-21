رئيس جامعة حلوان يشارك طلابه الإفطار الرمضاني

شارك الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أبنائه الطلاب الإفطار في الشهر الفضيل في المطعم المركزي بالحرم الجامعي في ظل أجواء رمضانية مبهجة اتسمت بالمحبة والألفة والروح الأسرية.



وقد هنأ سيادته أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بحلول شهر رمضان الكريم شهر الخير والمحبة والعبادات والقرب من الله، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والرخاء وألا يأتى رمضان المقبل إلا وقد زال الوباء والبلاء، كما أكد سيادته أن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع معربا عن استعداده لتقديم الدعم وتذليل الصعوبات التى تواجه أبناءه الطلاب. ثم استمع الأستاذ الدكتور ماجد نجم إلى بعض الطلاب لمعرفة أرائهم في جودة الأطعمة المقدمة وتنوعها واحتياجاتهم المختلفة.



وقد قوبل هذا الإفطار بسعادة غامرة من الطلاب لحرص قيادات الجامعة الدائم على التواصل معهم بالاضافه إلى شعورهم بالود والمحبة والجو الأسرى، وفى نهاية اللقاء حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع سيادته.

