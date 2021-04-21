وكيل "سياحة الشيوخ": دور مصر في دعم التنمية الليبية دليل على ريادة القاهرة بالمنطقة

قال النائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن دور مصر في دعم التنمية الليبية ومساندة الشعب الليبي دليل على ريادة القاهرة بالمنطقة الأفريقية ودورها العربي والإقليمي المؤثر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تتخل عن أشقائها، كما تنظر القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دعم الأشقاء العرب على أنه أمر حتمي وواجب على الدولة المصرية.



وأوضح "الدابي" في تصريحات له،اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن دعم وتنمية ليبيا دليل على بُعد نظر الرئيس وذكاءه السياسي والاستراتيجي، وذلك لأنه يرى أن جهود مكافحة الإرهاب والقضاء على الفوضى داخل طرابلس لابد أن تُكلل بالتنمة وإعادة الإعمار وذلك لقطع الطريق على الإرهابيين والجماعات الإرهابية من ناحية وتأمين الحدود المصرية الليبية من ناحية أخرى.



وأشار وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر دعمت القضية الليبية منذ البداية وهو ما ظهر في الوساطة المصرية لحل الأزمة الليبية والتي نجحت في إنهاء الخلافات بين الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات بشكل سلمي، بجانب الزيارات والاتفاقيات المتبادلة بين البلدين ما بعد حل الأزمة.



وأفاد "الدابي" أن آخر هذه الزيارات كانت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى طرابلس، أمس الثلاثاء، والتي شهدت توقيع 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة، متوقعًا المزيد من التعاون والاتفاقيات بين القاهرة وطرابلس خلال الفترة المقبلة.

