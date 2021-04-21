Advertisements

استمرار الرياح والأمطار.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 22 إبريل 2021، تاسع أيام رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء.

- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.
استمرار الرياح والأمطار.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس
استمرار الرياح والأمطار.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ 38 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

حسام حسن يقود تشكيل سموحة أمام الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

08:34 م

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

04:11 م

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

03:01 م

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر