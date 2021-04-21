اسم الشهرة 8.. محمود تريزيجيه شبيه «ديك فرنسا» الذي صاح في وجه الطليان

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

بطل الحلقة الثامنة من سلسلة "اسم الشهرة" هو نجم منتخب مصر محمود حسن الشهير بـ" تريزيجيه " والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، المولود في 1 أكتوبر لعام 1994، وهو واحد من أفضل المواهب في الكرة المصرية والإفريقية خلال السنوات الأخيرة، بدايته كانت ضمن صفوف قطاع الناشئين بالنادي قبل تصعيده للفريق الأول والذي تألق معه بشكل لافت للأنظار ليشق طريقه بعدها للاحتراف في أوروبا.





وأطلق لقب "تريزيجيه" على نجم الأهلي السابق مدربه في قطاع الناشئين بدر رجب، وذلك نظرًا للشبه الكبير بينه وبين نجم الكرة الفرنسية السابق ديفيد تريزيجيه نجم فريق يوفنتوس الإيطالي السابق، خاصة وأنه كان يلعب في نفس مركزه بالبداية كرأس حربة وبنفس أسلوب لعبه، كما كان يحلق شعره مثل النجم الفرنسي، وظل الاسم ملازمًا له حتى الآن، رغم التغييرات التي حدثت له حيث أصبح لديه شعر الآن ويلعب في مركز الجناح الأيسر.





ديفيد تريزيجيه والذي اشتق نجم الأهلي اسم شهرته منه، هو واحد من أبرز نجوم الكرة الفرنسية، من مواليد 15 أكتوبر لعام 1977 وترجع أصوله إلى الأرجنتين، بدأ اللاعب مشواره الكروي ضمن صفوف نادي بلاتينيسي عام 1994، بعدها انتقل لفرنسا ولعب ضمن صفوف موناكو، وشارك معه في 93 مباراة وسجل 52 هدفًا.





انتقل "تريزيجيه" إلى نادي يوفنتوس الإيطالي عام 2000 ولعب معه 10 سنوات وحقق معه عدة بطولات، وبعد رحيله تنقل بين عدة أندية منها هيركوليس الاسباني وريفر بليت وبني ياسي الإماراتي قبل اعتزاله كرة القدم.





ولعب تريزيجيه مع منتخب فرنسا 71 مباراة وسجل 34 هدف، وشارك مع منتخب الديوك الفرنسية ببطولة كأس العالم أعوام 1998، 2002، 2006، كما شارك ببطولة كأس أمم أوروبا 2000 وسجل الهدف الذهبي في مرمى منتخب إيطاليا ليقود المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب البطولة الأوروبية، كما شارك بكأس أمم أوروبا 2004.





أما "تريزيجيه المصري" خاض مع الأهلي 102 مباراة في الفترة من 2012 إلى 2016، وسجل 8 أهداف، بعدها انتقل لنادي أندرلخت على سبيل الإعارة، ولعب معه 11 مباراة وصنع هدف وحيد، انتقل بعدها لنادي موسكرون وشارك معه في 28 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 أهداف، ثم انتقل لنادي قاسم باشا التركي وشارك في 71 مباراة وسجل 25 هدف وصنع 18 هدف، وانضم بعدها لنادي أستون فيلا وسجل 9 أهداف في 63 مباراة.





وعن مسيرته مع منتخب مصر خاض "تريزيجيه" 48 مباراة دولية، وسجل 7 أهداف وصنع 5 أهداف، ويعاني اللاعب حاليًا من إصابة في الرباط الصليبي، وسيغيب عن الملاعب عدة أشهر حتى التعافي من إصابته.



