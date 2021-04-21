



مسلسل أحسن أب الحلقة 9 .. شارك النجم الكوميدي علي ربيع في مسلسلات رمضان 2021، حيث دخل السباق بمسلسله "أحسن أب" والذي نال إعجاب الكثيرين.





مسلسل أحسن أب الحلقة 9





ويتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل أحسن أب الحلقة 9 لمعرفة نتيجة مسابقة الآباء التي تحمل عنوان "أحسن أب" والتي تقدر جوائزها بـ300 ألف دولار.





تفاصيل ما قبل عرض مسلسل أحسن أب الحلقة 9





اشتعلت أحداث العمل الدرامي الذي يقدمه علي ربيع قبل عرض مسلسل أحسن أب الحلقة 9 والتي تضمنت مطالبة مغاوري بـ50%، في حال الفوز، لكن يتفق على ربيع مع والده على 20% في حال الفوز بجائزة 300 ألف دولار.





نتيجة المسابقة في مسلسل أحسن أب الحلقة 9





ويترقب المشاهدون عرض مسلسل أحسن أب الحلقة 9 لمعرفة نتيجة الاختبارات التي شارك بها علي ربيع ضمن مسابقة أحسن أب.





مواعيد عرض مسلسل أحسن أب الحلقة 9





يعرض مسلسل أحسن أب الحلقة 9 اليوم على شاشة الحياة في الـ6:30 مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا، وهو نفس الموعد الذي يعرض به يومياً طوال رمضان.





أبطال مسلسل أحسن أب





وشارك في ملسل أحسن أب العديد من نجوم الفن والدراما على رأسهم علي ربيع وهاجر أحمد، وأحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين وهو من إخراج معتز التونى.



