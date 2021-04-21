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حسام موافي: السكر الذي يصيب الأطفال "خطير" (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك نوعًا من السكر "الهش"، ويمتاز هذا النوع بانه قد يرتفع بصورة كبيرة من خلال جرعة أنسولين، او من خلال أكلة معينة.

وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن السكر مرض مناعي، موضحًا أن الجهاز المناعي في الجسم يعمل على مهاجمة الأجسام الغريبة لحماية الجسم من أي فيروسات، ولكن احيانًا يصاب الجهاز المناعي "بالجنون" ويحارب الجسم الطبيعي، مثل مهاجمة خلايا البنكرياس المسؤولة عن انتاج الانسولين.

ولفت إلى أن الاطفال الذي يصابون بالسكر في سن صغير يكون السكر لديهم "هش" على حد تعبيره، وضبطه في حاجة إلى جهد جبار، متابعًا: "ضبط السكر لدى الأطفال بياخد وقت كبير، وهو نوع خطير وعايز ظبطة جبارة.

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