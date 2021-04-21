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بعد تزايد الإصابات بسوهاج.. وكيل "قوي البرلمان" يطالب الحكومة بالتدخل السريع لإنقاذ المواطنين من كورونا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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استنكر النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الاخيرة بكل قرى ومدن سوهاج، مؤكدا أنه بالرغم من معاناه الأهالي وأسر محافظة سوهاج من الفيروس إلا أن هناك حالة من التقليل من حجم المشكلة وعدم الاخذ بالحيطة والجدية من البداية درئا للتفاقم من قبل الحكومة التعامل مع هذه الأزمة.

وأوضح "مهني" في طلب إحاطة قدمه للمسشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه ليس عيبًا ولا جريمة أن نعترف بزيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا في سوهاج، مشيرًا إلى أن الاعتراف بالوضع الحقيقي بالمحافظة يدعونا إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لاقتلاع الأزمة من جذورها، خاصة وأن الحمل كبير على الأطباء ولابد التكاتف حتى تنتهي الأزمة.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بالتدخل السريع لمواجهة الموقف بهذا الإجراء مبدئيًا وإلا فسينتشر الوباء أكثر وأكثر، مشددًا على أن الجميع يراهن على وعي المواطنين خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب التزام المواطنين منازلهم تجنبا الإصابة بالفيروس، إلا أن هذا الوعى يختلف بين بيئة واخرى في درجة الوعى.

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