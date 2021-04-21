ميلان يسقط أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

قلب ساسولو تأخره بهدف إلى فوز 2 - 1 على ميلان يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وتقدم ميلان عن طريق هاكان تشالهانوغلو في الدقيقة 30، وبعدما أنهى ميلان الشوط الأول لصالحه، سجل ساسولو في الشوط الثاني هدفين عن طريق لاعبه جياكومو راسبادوري في الدقيقتين 76 و 83. ورفع ساسولو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ميلان عند 66 نقطة في المركز الثاني.





وبات ميلان في خطر فقدان المركز الثاني، حيث يلعب غدا أتالانتا صاحب المركز الثالث برصيد 64 نقطة أمام روما، وسيكون بمقدوره رفع رصيده إلى 67 نقطة واحتلال المركز الثاني في حال الفوز.



