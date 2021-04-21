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جهاز حدائق أكتوبر يرفع المخلفات والأتربة ببعضر المشروعات بالمدينة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر اليوم الأربعاء، عن رفع المخلفات والاتربة وأعمال الانترلوك والبلدورة والتجهيز لأعمال السن والاسفلت ببعض المشروعات بالمدينة .

والمشروعات التى تمت بها عملية رفع المخلفات والأتربة وأعمال الانترلوك هي: 

مشروع ١٣٠ فدان قطع أراضي اسكان اجتماعي
مشروع ٣٩٠ فدان اسكان اجتماعي 
مشروع ٢٠٧ عمارة سكن مصر 
مشروع ١٠٤ عمارة اسكان اجتماعي ذو طابع حديث بديل العشوائيات 
بجانب أرض القرعة في كلا من أ و ب

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