موعد مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم والتشكيل





يلعب الأهلي ضد سموحة الليلة ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يستضيفها ملعب السلام "استاد الأهلي".





موعد مباراة الأهلي ضد سموحة





وتنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة مساء اليوم الأربعاء، في تمام الـ9:30 مساءً، على ملعب السلام الدولي، حيث يسعى الفريقين إلى الفوز باللقاء.





نقاط الأهلي ضد سموحة





ويدخل الأهلي مباراة اليوم، وفي جعبته 30 نقطة جمعها من 12 مواجهة، فاز خلالها في 9 مباريات بينما تعادل في 3 أخرى، ولم يتلق أية هزيمة إلى الآن.





الأندية التي فاز عليها الأهلي





وفاز الأهلي على أندية مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد وسيراميكا والإنتاج الحربي والمقاولون وطلائع الجيش والإسماعيلي والزمالك، بينما تعادل أمام دجلة والبنك الأهلي وبيراميدز.





مواجهات سموحة





ويدخل سموحة مباراته أمام الأهلي برصيد 24 نقطة جمعها من 17 مباراة، بعدما حقق الفوز في4 مباراة وتعادل في12 مباراة وخسر في مباراة واحدة .





تشكيل الأهلي ضد سموحة





وأعلن موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي، تشكيل مباراته أمام سموحة، والتي تتضمن الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أكرم توفيق، وبدر بانون، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، أمامهم رباعي الوسط السولية، ديانج، أفشة، الشحات، والثنائي شريف وطاهر في الهجوم.



