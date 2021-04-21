وزير النقل يشدد على عدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من حالتها الفنية (صور)

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد، وكذلك أعمال التجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم، مساء اليوم الأربعاء، وأعقبه إفطار مجمع مع العمال والمهندسي الورشة.



بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء ورش عربات الإسبانى الجديدة وامتداد ورش الجرارات وسكك تموين الجرارات، والتي تنفذها والتي بلغك نسبة تنفيذها 98%.



ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من إنهاء المشروع، كما شاهد أعمال التجهيز اليومي للعربات المكيفة وعربات النوم والجرارات المختلفة، مشددًا على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.



وأعقب الجولة عقد وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع عدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين قبل تناول الإفطار معهم، أكد خلاله على أن الهدف الأساسي من قطاع السكة الحديد متمثل في تتفيذ خطة تطوير السكة الحديد.



وتابع أن خطة التطوير تشتمل على خمس عناصر، وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات، وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات، وتحديث نظم الاشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية، وتطوير الورش وامدادها بكافة المعدات الحديثة، وتخصيص عدد من الورش للوحدات الجديدة.



وتضمنت ورش الوحدات الجديدة "ورشة التبين للجرارت GE وايرماس لجرارات PRL"، مع توفير قطع الغيار والخبراء الأجانب لنقل الخبرات للعمال والفنيين المصريين.



وأكد وزير النقل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم مسير اي عربة قديمة بنهاية هذا العام وان تكون العربات اما جديدة او مطورة.