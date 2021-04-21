Advertisements

وزير النقل يشدد على عدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من حالتها الفنية (صور)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد، وكذلك أعمال التجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم، مساء اليوم الأربعاء، وأعقبه إفطار مجمع مع العمال والمهندسي الورشة.

بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء ورش عربات الإسبانى الجديدة وامتداد ورش الجرارات وسكك تموين الجرارات، والتي تنفذها والتي بلغك نسبة تنفيذها 98%.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من إنهاء المشروع، كما شاهد أعمال التجهيز اليومي للعربات المكيفة وعربات النوم والجرارات المختلفة، مشددًا على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.

وأعقب الجولة عقد وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع عدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين قبل تناول الإفطار معهم، أكد خلاله على أن الهدف الأساسي من قطاع السكة الحديد متمثل في تتفيذ خطة تطوير السكة الحديد.

وتابع أن خطة التطوير تشتمل على خمس عناصر، وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات، وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات، وتحديث نظم الاشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية، وتطوير الورش وامدادها بكافة المعدات الحديثة، وتخصيص عدد من الورش للوحدات الجديدة.

وتضمنت ورش الوحدات الجديدة "ورشة التبين للجرارت GE وايرماس لجرارات PRL"، مع توفير قطع الغيار والخبراء الأجانب لنقل الخبرات للعمال والفنيين المصريين.

وأكد وزير النقل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم مسير اي عربة قديمة بنهاية هذا العام وان تكون العربات اما جديدة او مطورة.
وزير النقل يشدد على عدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من حالتها الفنية (صور)
وزير النقل يشدد على عدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من حالتها الفنية (صور)
وزير النقل يشدد على عدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من حالتها الفنية (صور)
وزير النقل يشدد على عدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من حالتها الفنية (صور)
وزير النقل يشدد على عدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من حالتها الفنية (صور)
وزير النقل يشدد على عدم خروج القطارات إلا بعد التأكد من حالتها الفنية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل كامل الوزير صيانة وعمرة جرارات السكة الحديد جرارات السكة الحديد السكة الحديد

أخبار تهمك

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ 39 دقيقة

حسام حسن يقود تشكيل سموحة أمام الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزير النقل يتناول الإفطار مع عاملي ورش فرز القاهرة للسكك الحديد (صور)

وزير النقل يكشف موعد وصول أول دفعة من جرارات القطارات الجديدة المتعاقد عليها

النقل: وصول 40 جرار سكة حديد جديدة قبل نهاية يونيو المقبل

النقل: الشهر القادم يشهد تشغيل قطارات "كلها جديدة" (صور)

وزير النقل: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الجديدة إلى ميناء الإسكندرية

وزير النقل: الجرارت الجديدة ستشكل قوة دعم هائلة بالسكة الحديد (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

08:34 م

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

04:11 م

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

03:01 م

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر