رئيس يوفنتوس يعلق على انسحاب الأندية من السوبر الأوروبي

أكد أنييلي رئيس يوفنتوس الإيطالي ونائب رئيس دوري السوبر الأوروبي أنه من المستبعد إقامة البطولة بدون الأندية الإنجليزية الستة التي انسحبت رسمياً من البطولة.

وأعلن 12 نادياً أوروبياً يوم الأحد الماضي إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي من بينهما مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي.

ولكن هذه الأندية قامت مساء الأمس بالإنسحاب رسمياً من البطولة قبل أن يعلن الموقع الرسمي للسوبر الأوروبي تعليق البطولة حتى تتم إعادة هيكلتها بدون الأندية الإنجليزية.

وقال أنييلي في تصريحات نقلتها شبكة رويترز العالمية:" دوري السوبر الأوروبي لا يمكن أن يتم بدون الأندية الإنجليزية الستة ".

واختتم أنييلي تصريحاته قائلا:" أنا مقتنع بجمال المشروع، كان من الممكن أن نؤسس أفضل بطولة في العالم ولكن لا يمكن الاستمرار في البطولة بدون الأندية الإنجليزية".