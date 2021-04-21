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طرق أنيقة لارتداء "البدلة" خلال موسم الربيع

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لم يحن الوقت بعد لارتداء الفساتين الصيفية أو القطع القصيرة، كالشورتات والتنانير وغيرهما، فوفقًا لمُحرك بحث الأزياء الشهير Lyst، ازدادت عمليات البحث عن البدلات بنسبة 23 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وعلى المدرجات، عرضت علامات مثل جورجيو أرماني، وأليكسا تشانج، وشانيل، نسخًا متنوعة من البدلات التي تناسب موسمي الربيع والصيف.

من بدلة الباستيل بظلال الآيس كريم إلى الريترو بطبعة الـ houndstooth مرورًا بالمطبعة بنقوش الحيوانات الجريئة، وفيما يلي 3 بدلات أنيقة يمكنك ارتداؤها حتى الصيف:

البدلة المطبعة

أصبحت بدلة من قطعتين بطبعة الحمار الوحشي على الفور هي الأبرز في مجموعة استوديوهات "إتش آند إم" التي أُطلقت مؤخرًا، إذ تتميز هذه البدلة ببنطلون بقصة الساق الواسعة وسترة مطابقة بقصة مستقيمة، ومن المتوقع أن تنفد من مخازن العلامة الشعبية في أسرع وقت ممكن.

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