التشكيل الرسمي لأهلي جدة أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا





أعلن لورينت ريجيكامب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الشرطة العراقي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".





ويضم تشكيل أهلي جدة كلا من:





محمد العويس، عبدالباسط الهندي، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، عبدالله حسون، نوح الموسى، ساريتش، إدريس فتوحي، سلمان المؤشر، عبدالرحمن غريب، عمر السومة





ويسعى أهلي جدة لاستعادة انتصاراته، بعدما خسر في الجولة الأولى وتعادل في الثانية، ويدخل اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما يتواجد الشرطة العراقي في المركز الرابع بدون رصيد.



