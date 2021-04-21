إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء إصابة لاعب الوسط فيدريكو فالفيردي بفيروس كورونا.





وقال ريال يوم الأحد الماضي إن فالفيردي يخضع للعزل الذاتي بعد أن خالط مصابا بالفيروس ليغيب عن التعادل بدون أهداف في الدوري مع خيتافي والآن جاءت اختبارات اللاعب إيجابية.





وسيغيب اللاعب البالغ عمره "22 عاما" والقادم من أوروغواي عن مواجهة قادش يوم الأربعاء وأيضا عن مباراة ريال بيتيس مطلع الأسبوع المقبل وكذلك عن مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء أمام تشيلسي.



