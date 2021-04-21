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احذري هذه الأخطاء.. تفقد نضارة بشرتك

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافا" عزيزتي 6 أشياء لا يجب أن تفعليها ابدًا للحفاظ على بشرة نضرة وصحية، خالية من التجاعيد والشوائب:

تجنبي النوم بالمجياج، حيث يعد غسيل المكياج كل ليلة خطوة أولى وسهلة لرعاية بشرتك بشكل أفضل، ولكن الكثير منا يتخطونها، بسبب العودة إلى المنزل متأخرين من العمل أحيانا بالإضافة إلى الإرهاق، فنتجه إلى النوم دون غسيل المكياج مما يضر ببشرتها.

تعمل النساء في وضع واقي الشمس عند الخروج من المنزل وهذا قد يجعل البشرة خالية من النضارة وتفتقر للحيوية.

السهر الكثير يضر البشرة والنوم لساعات قليلة يرهقها ويجعل البشرة مفتقرة للنضارة والحيوية.

الاسترخاء في حمام ساخن طويل بعد يوم شاق، ومع ذلك، فإن الماء الساخن قاسى على بشرتك، لذا حافظى على تلك الحمامات البخارية بشكل غير دائم .

يجب عليك الاقلاع عن التدخين، فهما استخدمتى من علاجات للبشرة فإن التدخين سيبطلها جميعا.

يجب عليك شرب الكثير من الماء طوال اليوم حيث ستبقى بشرتك شابة ومتوهجة،  أى شيء يجففها سيجعلك تبدو أكبر سنًا.

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