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كارتيرون يجري تعديلات على تشكيل الزمالك أمام الإنتاج

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
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استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على إجراء تعديلات فى صفوف الفريق خلال لقاء الإنتاج الحربى.

 

ويرغب كارتيرون في الدفع بالتونسى حمزة المثلوثى فى مركز الظهير الأيمن.

 

فى حين سيشارك محمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر، وذلك بدلا من أحمد عبد الفتوح والذى لم يظهر بالشكل المطلوب فى لقاء الأهلى.

 

يذكر أن نادى الزمالك كان قد خسر لقاء القمة أمام المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل هدفى الأهلى محمد شريف بينما سجل هدف الزمالك شيكابالا.

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