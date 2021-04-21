"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)

أحدث مسلسل "اللي مالوش كبير" تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يخوض دور البطولة به الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز.



وحصل "الفجر الفني" على صور من كواليس العمل، والتي جمعت الفنان جمال يوسف بالفنانة عايدة رياض وكريم الحسيني والفنان بسنت النبراوي.



مسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.



