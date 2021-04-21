Advertisements

"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أحدث مسلسل "اللي مالوش كبير" تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يخوض دور البطولة به الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز.

وحصل "الفجر الفني" على صور من كواليس العمل، والتي جمعت الفنان جمال يوسف بالفنانة عايدة رياض وكريم الحسيني والفنان بسنت النبراوي.

مسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)
"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اللى مالوش كبير الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ ساعة و نصف

عاجل - سموحة يضرب شباك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ 18 دقيقة

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ 13 دقيقة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد العوضي يشوق جمهوره لمسلسله الرمضاني "اللي مالوش كبير"

أحمد العوضي يُعلن عن إصابته في كواليس تصوير "اللي مالوش كبير" ويُعلق:"أخذت 8 غرز"

هكذا احتفل أحمد العوضي بعيد الحب مع ياسمين عبد العزيز

بسنت النبراوي تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في فيلم "عروستي"

عمرو محمود ياسين مع خالد الصاوي من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير"

بإطلالة أنيقة.. دنيا عبد العزيز من كواليس مسلسلها "اللي مالوش كبير"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

08:18 م

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

09:50 م

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

04:11 م

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر