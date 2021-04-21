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في الحلقة التاسعة من"نسل الأغراب".. أمير كرارة يأمر بإيقاف الحرب مع عساف

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة التاسعة من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول

هجوم غفران ورجاله على أرض "الغجر" وقاموا بإطلاق النيران عليهم فيقوم عساف بإظهار صورة جليلة التي قام بوضعها على صدره، ويقوم بتقبيل يده ووضعها على صورتها، وبعدها يقول له يا أهلا بالمعارك يا ولد عمي، ثم قاموا بإشعال النيران في أرضهم، مع الاعتداء على بعضهم، ثم يتشاجر عساف مع ابنه ويخبره أنه لن يتركه هو ووالدته لـ"غفران" فيرفض الاستماع لأوامر، فيخبره أنه سيقتله، ثم تشتد الحرب بين أهل "غفران" و"الغجر وعساف" فيقف "نميري" محمد جمعه مع شقيقه "عساف"ضد "غفران ورجاله"، ثم يتشاجر "غفران " مع "عساف"، وبعد ذلك يُصاب "ابنه"أحمد داش فيأمرهم بإنهاء الحرب.
 
ثم يطلب "بكري "عماد زيادة، من "عساف" الهروب من المكان قبل حضور الشرطة، ويعود غفران لمنزله من أجل علاج جرح ابنه "سليم" فيعاتبه على مغادرة المعركة بدون قتل "عساف" ويتفق "حمزة"أحمد مالك مع كلامه، فتغضب "جليلة "مي عمر بسبب خوفها على أبنائها وتطلب منه ألا يدخلهم في خلافاته مع "عساف".

فيعلم "علي" بذلك، فيأحذ مجموعة من رجال الشرطة ويذهب بهم إلى أرض "الغجر" ليعرف ما حدث، ليخبره"بكري" أنه لا يعرف من الذين تهجموا عليهم.

"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.

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