في الحلقة التاسعة من"نسل الأغراب".. أمير كرارة يأمر بإيقاف الحرب مع عساف

فيعلم "علي" بذلك، فيأحذ مجموعة من رجال الشرطة ويذهب بهم إلى أرض "الغجر" ليعرف ما حدث، ليخبره"بكري" أنه لا يعرف من الذين تهجموا عليهم.



"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.

ثم يطلب "بكري "عماد زيادة، من "عساف" الهروب من المكان قبل حضور الشرطة، ويعود غفران لمنزله من أجل علاج جرح ابنه "سليم" فيعاتبه على مغادرة المعركة بدون قتل "عساف" ويتفق "حمزة"أحمد مالك مع كلامه، فتغضب "جليلة "مي عمر بسبب خوفها على أبنائها وتطلب منه ألا يدخلهم في خلافاته مع "عساف".