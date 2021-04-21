أساسيات ونصائح مهمة لزفاف صغير وناجح.. جربيها

يقدم موقع "لافام" اليوم سيدتي مجموعة من الأساسيات والنصائح التي يجب اتباعها حال رغبتك في إقامة حفل زفاف صغير وفي نفس الوقت ناجح.





الحفاظ على ميزانية أصغر لزفافك





يمكنك أن تقرري أن تكون وجبة العشاء من أربعة أطباق مختلفة ما بين الحلويات والمشاوي والسلطات، وأن تحددي عدد ضيوفك ما بين 100 فرد أو 150 على الأكثر.





استبدال المنتجات الثمينة بأخرى مشابهة





حفل الزفاف الصغير يتيح لك الفرصة لاختيار أنواع مميزة بأقل الأسعار مهما كانت كهدايا تقدمينها لـ ضيوفك أو طعام أو أدوات تزيين للطاولات، فعلى سبيل المثال: يمكنك استبدال أنواع الورود النادرة الثمينة بأخرى ذات أشكال جذابة وأسعار أقل، ويمكنك أيضاً التنازل عن أي تفاصيل إضافية، مثل: توفير خدمة ليموزين أو الهدايا لضيوفك أو صناديق الشوكولاتة الفاخرة التي يمكنك استبدالها بأنواع جيدة ومختلفة، ولكن بقيمة أقل.





جذب الانتباه إلى تفاصيل الحفل





عندما يخطط زوجان لحفل زفاف صغير، فقد يكونا أكثر ميلاً إلى عدم تعيين مستشار للزفاف لتوفير راتبه، وهنا يعتمد الزوجان على البساطة في تفاصيل الزفاف لإظهاره بطريقة جذابة ومتجددة تلفت نظر الحاضرين، لذلك يجب أن يطلقا عناية فائقة بالتفاصيل، مثل: وجود شاشة صغيرة يعرض عليها فيلم قصير يمثل صور العروسين في كافة مراحل حياتهما المختلفة، واختيار الأغاني المفضلة للعروسين، ووجود كتيب للزفاف يسمح للحاضرين بترك ذكرى أبدية للعروسين ويعطي انطباعاً للضيوف عن مدى أهمية ترك بصمة لهم في بداية حياة الزوجين.





جعلها حفلة مسلية





مع عدد أقل من الناس من السهل إضفاء المتعة على الجميع بطريقة أو بأخرى، مثل: تبادل عهود الزواج بين الحضور، وأن تكون هناك فقرات رقص جماعي بسيطة تجمع الحضور معاً على أنغام موسيقية مفضلة.





الحد من قائمة المدعوين:





أهم شيء في اختيار ضيوفك هو عدم دعوة الوجوه غير المألوفة وغير المحببة في يوم زفافك حتى تصنعي أجواء أكثر اجتماعية بين الحضور ويصبح الكل متعارفاً عليه ولعدم شعور أحد الحضور بالغرابة وسط الكل، لذا اعتمدي في اختيارك على الأصدقاء المقربين والأقارب والأهل فقط.





الجزء الأهم



