وزير النقل: لا مكان لأي مهمل أو مقصر بسكك حديد مصر

أوضح وزير النقل، المهندس كامل الوزير، أن الوزارة تطور كافة المستشفيات التابعة لهيئة السكة الحديد، وكذا النوادي التابعة للهيئة، لآفتًا إلى إصرار الوزارة على التطوير والتجديد بابناء السكة الحديد.



جاء ذلك مساء اليوم الأربعاء خلال اجتماع موسع، عقده مع العمال والمهندسين والفنيين عقد انتهائه من جولته التفقدية لورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات اسطول جرارات السكة الحديد.



وأكد المهندس كامل الوزير على أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات، على أن تضم لجنة الحوافز أحد العمال ومهندس وإداري، وتضم لجنة المشتريات فني ومهندس ومحاسب.



وشدد على أهمية الانضباط والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، مشيرا إلى أن العامل الذي سيقوم بعمل إضافي سيتم إثابته، وفقًا للقانون.



وحذر وزير النقل، قائلًا "لا مكان لأي مهمل أو مقصر في حق الراكب"، ولابد أن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين.



وفيما يخص العنصر البشري اكد كامل الوزير على تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتثقيف العنصر البشري بإعتباره أهم عوامل نجاح المنظومة، والذي ظهر من خلال افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية، لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءه.



وأشار إلى أن اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديده تماما تضمن الحصول على أفضل العناصر المتقدمه حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديده من المهندسين بالكليه الحربيه، أما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى.



وأوضح أنه يتم إعادة تاهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان للسكك الحديدية ومراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئة السكك الحديدية.