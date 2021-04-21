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جهاز حدائق أكتوبر: استمرار أعمال الزراعة والتشجير بمشروع الاسكان الاجتماعي وسكن مصر

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر على مواصلة أعمال الزراعة للأشجار والزهور والنجيلة الطبيعة بمشروع 104 إسكان اجتماعي ذو طابع حديث بديل العشوائيات ومشروع 207 عمارة سكن مصر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع 1185 عمارة اسكان اجتماعي.

وأشار الجهاز الجهاز أن العمل متواصل على مدار الساعة لإضافة الصورة الحضارية على مشروعات الإسكان الاجتماعي بمشروعات المدينة.

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مشروع 104 جهاز تنمية حدائق اكتوبر بديل العشوائيات الاسكان الاجتماعي

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