جهاز حدائق أكتوبر: استمرار أعمال الزراعة والتشجير بمشروع الاسكان الاجتماعي وسكن مصر

أكد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر على مواصلة أعمال الزراعة للأشجار والزهور والنجيلة الطبيعة بمشروع 104 إسكان اجتماعي ذو طابع حديث بديل العشوائيات ومشروع 207 عمارة سكن مصر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع 1185 عمارة اسكان اجتماعي.



