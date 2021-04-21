بعد قليل.. بدء الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2"

تبدأ بعد قليل الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2" والتي من المقرر أن تشهد حادث اغتيال العقيد محمد مبروك من قبل عناصر الإخوان.



و انتهت الحلقة السابقة من مسلسل "الاختيار 2" بمراقبة عناصر الإخوان للعقيد محمد مبروك، استعداد لإغتياله.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

