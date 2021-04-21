خدمات تقدمها مراكز التكنولوجيا المتنقلة بالقاهرة.. تعرف عليها

ونستعرض لكم في السطور التالية كل الخدمات التي تقدمها السيارة التكنولوجية المتنقلة للمواطنين:-





- كل خدمات السدادات من دفع إيجار، وأقساط



- تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات



- طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة



- طلب معاينة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى

- استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل



- طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم ، طلب تجديد رخصة مصعد



- طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة



- طلب تصالح على مخالفة، طلب شهادة بيانات منشأة

- والمزيد من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحي



- بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم لشراءها، كما سيتم اعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.



استلمت محافظة القاهرة، أمس الثلاثاء، سيارتين تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل، لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.وتعد فكرة مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة" مبادرة جديدة مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.- السيارتين تعمل بأحياء مصر الجديدة والنزهة- ستكون مزودة بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل بمنظومة المحليات- ستقدم العربة المتنقلة نفس خدمات المراكز التكنولوجية