الداخلية: إحباط ترويج 52 كيلو مخدرات وضبط 279 سلاح

وجهت أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وجائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 189قطعة سلاح ناري، بحوزة 162متهم، (533) طلقة مختلفة الأعيرة، (190) قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (81128) حكم قضائي متنوع بإجمالي (6325) محكوم عليهم.



وأثمرت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما (5) متهمين، إرتكبوا 8 حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (247) قضية مخدرات، بإجمالي (262) متهم، ضُبط خلالها 52 كيلو مواد مخدرة، (2000) قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين ضبط (34) متهم.



وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (25) متهم، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (300) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة 2 دراجة نارية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23305) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين فحص (70) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

