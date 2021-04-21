تعرف على موعد الحلقة التاسعة من "الاختيار 2"

تبدأ بعد الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2"، والذي يخوض دور البطولة به الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز.



ويعرض مسلسل "الاختيار 2" في تمام الساعة الـ9 مساء، على قناة "on".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

