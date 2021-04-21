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أوكرانيا تستدعى قوات الاحتياط مع تصاعد التوتر مع روسيا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
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استدعت أوكرانيا قوات الاحتياط مع تصاعد التوتر مع روسيا شرق البلاد، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.

وكان وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، قال أمس الثلاثاء: "نتوقع أي شيء من القيادة الروسية"، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد سيناريو عدوان روسيا، في ظل التوتر المتصاعد مع موسكو. 

قد طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، من أوروبا دعما أكبر لبلاده في مواجهة روسيا، بما في ذلك السماح لها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينكسي، في حوار مع صحيفة لو فيجارو الخميس الماضي: "إذا اعتبرنا الاتحاد الأوروبي وإيمانويل ماكرون ضمن العائلة الأوروبية بالفعل، فعليهم التصرف من هذا المنطلق".

وأضاف أن مسئولي فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ساعدوا أوكرانيا كثيرًا، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال فرض عقوبات على روسيا.

وشدد على أنه "يجب أن يتطرق النقاش أيضا إلى الأمور الأمنية.. أمن أوروبا يعتمد على أمن أوكرانيا.. لا يمكننا أن نبقى في غرفة انتظار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى أجل غير مسمى".

يشار إلي أن حدة التوترات بين البلدين تصاعدت بعد سبع سنوات من ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، مع إعلان مسلّحين موالين لروسيا عن مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا، في خطوة أدت إلى تدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.

كما أعلن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون ساليفان، أمس الثلاثاء، أنه يعتزم خلال هذا الأسبوع المغادرة إلى واشنطن للتشاور، مشيرا إلى أنه يعتزم العودة إلى موسكو في غضون أسابيع قليلة.

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