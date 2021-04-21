Advertisements

حبس عاطل لاتجاره في مخدر الموت بالوراق

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المخدرات وحيازته على كمية من مخدر الهيروين.

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الهيروين بالوراق، حيث اعترف بإتجاره في المخدرات وضبط بحوزته على حوالي ٥٠ جرام بمقدار كيسين.

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يشتري مخدر الهيروين من أحد التجار،  لبيعها لزبائنه في المنطقة، ولجأ لتجارة المخدرات،  لاحتياجه للأموال لظروف المعيشة، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، حيث ضبط بحوزته على كمية من الهيروين.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من الهيروين، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ ساعة و نصف

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 6 ساعات

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ ربع ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - سموحة يضرب شباك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

08:18 م

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

09:50 م

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

04:11 م

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر