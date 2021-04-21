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برلماني: الدولة أولت اهتماما كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد السنوات الماضية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أكد النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، أن مصر لم تدخر جهدًا في تنمية الصعيد وتوجيه مليارات الجنيهات له طوال السنوات الماضية، لإحداث تنمية شاملة وحقيقية في الصعيد تخرجه من سنوات الإهمال على مدى عقود طويلة.

وأضاف "حته" في تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظات الصعيد، منذ تولى الرئيس السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت 83 مليار جنيه، وقد ذهبت جميعها لإقامة المشروعات التنموية المختلفة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية بصعيد مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن التنمية أخذت أشكالًا عدة من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية وإتاحة الفرص الاستثمارية وتنفيذ مشاريع مياه الصرف والشرب والكهرباء ومختلف بنود حياة كريمة، موضحًا أن هناك تطور كبير وملحوظ في الصعيد طوال السنوات الماضية ولا تزال التنمية جارية.

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