Advertisements

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ومنافسي الأهلي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


 تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليصبح الفريق المصري الوحيد في تلك البطولة، بعد إقصاء نادي الزمالك.

وتأهل الأهلي حامل لقب تلك البطولة، كثاني المجموعة الأولى، خلف سيمبا التنزاني الذي تصدر جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يكون موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الجاري، وستقام في مقر الاتحاد الإفريقي في مصر.

كما يشهد نفس اليوم، إقامة قرعتي الدور نصف النهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، بحيث يتعرف كل فريق من الثمانية المتأهلين على طريقه حتى بلوغ الدور النهائي.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، كل من سيمبا التنزاني والأهلي من المجموعة الأولى، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري من المجموعة الثانية، والوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي من المجموعة الثالثة، والترجي التونسي ومولودية الجزائر من المجموعة الرابعة.

وسيلتقي الأهلي وصيف المجموعة الأولى، مع أحد الفرق المتصدرة وهم صن داونز الجنوب إفريقي، أو الوداد المغربي أو الترجي التونسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الوداد الترجي الأهلي

أخبار تهمك

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ 18 دقيقة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - سموحة يضرب شباك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

صدام مصري محتمل.. تعرف على رؤوس المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

قبل القرعة.. تعرف على الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعرف على موعد قرعة الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا

الكشف عن منافسي الأهلي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يترقب.. موعد إجراء قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

08:18 م

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

09:50 م

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

04:11 م

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر