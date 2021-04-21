تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ومنافسي الأهلي









تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليصبح الفريق المصري الوحيد في تلك البطولة، بعد إقصاء نادي الزمالك.





وتأهل الأهلي حامل لقب تلك البطولة، كثاني المجموعة الأولى، خلف سيمبا التنزاني الذي تصدر جدول الترتيب.





ومن المقرر أن يكون موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الجاري، وستقام في مقر الاتحاد الإفريقي في مصر.





كما يشهد نفس اليوم، إقامة قرعتي الدور نصف النهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، بحيث يتعرف كل فريق من الثمانية المتأهلين على طريقه حتى بلوغ الدور النهائي.





وتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، كل من سيمبا التنزاني والأهلي من المجموعة الأولى، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري من المجموعة الثانية، والوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي من المجموعة الثالثة، والترجي التونسي ومولودية الجزائر من المجموعة الرابعة.





وسيلتقي الأهلي وصيف المجموعة الأولى، مع أحد الفرق المتصدرة وهم صن داونز الجنوب إفريقي، أو الوداد المغربي أو الترجي التونسي.



