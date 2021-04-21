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مصممة تؤذيني.. ريم البارودي تهاجم ريهام سعيد وتتوعدها على الهواء

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت الفنانة ريم البارودي، تفاصيل خلافاتها مع الإعلامية ريهام سعيد، قائلة:" أنا وريهام سعيد بنتخانق مع بعض عشان إحنا مش شبه بعض خالص".

وقالت ريم البارودي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"،:"في مشاكل بيني وبين ريهام سعيد، ومرفوع عليا قضية منها، وريهام سعيد عملت محضر إداري بالإزعاج ضدي، وتم حفظ المحضر، ونقابة المهن التمثيلية وأنا فوجئت بتحرير محضر ضدي من ريهام سعيد".

وواصلت ريم البارودي: "احتراما لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكي، أنا سكت على القضية اللي مرفوعة عليا.. ريهام سعيد مصممة تؤذيني".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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