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الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج في الدوري

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقررة إقامتها بملعب النادي، استعدادا للقاء الإنتاج الحربي.

وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأسامة نبيه المدرب العام وفيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية قبل انطلاق المران.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ 16 للدوري الممتاز على استاد السلام.

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