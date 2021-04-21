ريم البارودي: عايشة قصة حب.. وممكن أكون زوجة "تانية"

كشفت الفنانة ريم البارودي، إنها عاشت قصص حب خلال إحدي فترات حياتها، قائلة:"عشت قصص حب.. وعايشة قصة حب دلوقتي ".



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"،:"أنا مش شاطرة في الحياة زي التمثيل ومش بعرف اتحكم في نفسي وغضبي.. عشان كدا خسرت كتير، وقلت قبل كدا.. إني مش هقبل أكون زوجة ثانية في فترة من الفترات، ولكنني الآن ممكن أكون زوجة ثانية لرجل كان متزوجا وانفصل ".



وتابعت:"أنا لم أصرح بفضائح عن طليقي بل كنت أشكر فيه، ولن أصرح بها مطلقا.. وما قلته كان مجرد انتقام امرأة، وأكتر حد وجعني بخيانته العيش والملح شخص مقرب مني".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

[21:21، 4212021] Ahmed Ramadan: ريهام سعيد مصممة تؤذيني.. ريم البارودي تهاجم الإعلامية وتتوعدها على الهواء.. فيديو

https:www.facebook.comwatchlive?v=163163259041739&ref=watch_permalink

كشفت الفنانة ريم البارودي، تفاصيل خلافاتها مع الإعلامية ريهام سعيد، قائلة:" أنا وريهام سعيد بنتخانق مع بعض عشان إحنا مش شبه بعض خالص".



وقالت ريم البارودي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"،:"في مشاكل بيني وبين ريهام سعيد، ومرفوع عليا قضية منها، وريهام سعيد عملت محضر إداري بالإزعاج ضدي، وتم حفظ المحضر، ونقابة المهن التمثيلية وأنا فوجئت بتحرير محضر ضدي من ريهام سعيد".



وواصلت ريم البارودي: "احتراما لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكي، أنا سكت على القضية اللي مرفوعة عليا.. ريهام سعيد مصممة تؤذيني".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.