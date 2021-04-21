أجمعت التقارير الطبية بشأن فيروس كورونا، على أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وهذا نتيجة التغيرات التي تطرأ على الجهاز المناعي لهن، ومن هنا يجب على الحامل أن تتبع النصائح الآتية لحماية نفسها وجنينها من مخاطر فيروس كورونا.





4 نصائح بسيطة لوقاية الحامل من فيروس كورونا





1- تجنب الخروج من المنزل، وعدم الاختلاط بالأشخاص الذين يعانون من السعال قدر الامكان.





2- الحصول على النوم الصحي والغذاء المتوازن الذي يضمن قوة جهاز المناعة لدى الحامل.





3- عدم لمس الأسطح في الأماكن العامة.



