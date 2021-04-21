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عاجل - سموحة يضرب شباك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل محمد حليمو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، هدف التقدم لفريقه أمام النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليَا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 11 بعد تمريرة أرضية رائعة وصلت إلى حليمو الذي سددها مباشرة في شباك محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء الذي لم يستطيع التصدي لها.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا غاليًا في مباراته السابقة على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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هدف حليمو سموحة الاهلي

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