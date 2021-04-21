برلماني: توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر وليبيا ترجمة فعلية لتوصيات السيسي

أشاد النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة، مؤكدا أن هذا التعاون بداية لطفرة التنمية والإعمار بين البلدين بعد حل الأزمة الليبية بوساطة مصرية.



وأوضح "أبو الفضل" في تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه التنمية المرتقبة ستشمل جميع المجالات، حيث تضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.



وتابع عضو مجلس النواب، أنه تم التوقيع علي مذكرة تفاهم أيضًا بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء، بجانب ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الالياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.



وأشار نائب الصعيد، إلى أن هذه الاتفاقيات ترجمة فعلية لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أكد فيها على أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية وهو ما تم بالفعل بزيارة.مدبولي الحالية وحجم الاتفاقيات التي شهدتها الزيارة.

