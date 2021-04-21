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حوار مؤثر بين العقيد محمد مبروك ونجله قبل استشهاده

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2" والتي يخوض دور البطوله به الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز.

وظهر في أول مشهد بالحلقة، مراقبة عناصر الإخوان للعقيد محمد مبروك "إياد نصار"، حيث ذهب "مبروك" إلى المسجد، مع نجله للصلاة.

وتبع عناصر الإخوان ومنهم الفنان إسلام جمال، العقيد محمد مبروك، والذي دار حديث بينه وبين نجله عقب الصلاة، حيث سأل "مبروك" نجله عن دعائه في الصلاة فرد عليه نجله قائلا: " دعيت ربنا انك تجبلي العجلة وجيبهالي"..لو دعيت إنك تقعد معايا كتير هتقعد؟، فرد عيله "مبروك" قائلا: "ادعي الناس الوحشة تمشي وأنا هقعد معاك كتير".

وعلق عناصر الإخوان على تواجد العقيد محمد مبروك في المسجد، قائلين: "كافر".


مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



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